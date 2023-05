﻿Chaos in der Rostocker KTV: So geht es mit der Baustelle in der Ulmenstraße weiter

Täglich aktuell

Hansa Rostock: Schwartz muss in der Defensive Umstellungen vornehmen – alle News zum FCH

Der FC Hansa Rostock wird am Sonntag Eintracht Braunschweig zum letzten Saisonspiel erwarten. Das Ostseestadion wird ausverkauft sein. In der Abwehr wird auf jeden Fall zwei Veränderungen in der Startelf geben.