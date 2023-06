Rostock: Umweltsenatorin Dr. Fischer-Gäde stoppt Rasenmahd im gesamten Stadtgebiet

Fernsehen

Am Dienstag (6. Juni) will Brautmode-Expertin Melli im Fernsehen mit ihrem Gespür für Fashion und dem perfekten Hochzeitskleid punkten. Dabei wäre sie durch „Shopping Queen“ fast nicht Kandidatin geworden. Nun geht sie in Serie und plant eine Neueröffnung für ihr Geschäft „Bride Stories“.