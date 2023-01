Sievershagen: Unbekannte brechen in Ostsee-Park ein und stehlen Bargeld

Zwei Ladenbetreiber haben Einbrüche in ihre Filialen im Einkaufszentrum am Rostocker Stadtrand gemeldet. Eine vierstellige Summe haben der oder die Täter mitgehen lassen. Rätselhaft ist, dass es keine Einbruchsspuren gibt.

Am Wochenende sind Unbekannte ins Einkaufszentrum Ostsee-Park in Sievershagen eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Rostock. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in das Einkaufszentrum Ostsee-Park in Rostock-Sievershagen eingebrochen und haben dabei 4500 Euro Bargeld gestohlen. Zwei Ladenbetreiber meldeten der Polizei am Montagmorgen (23. Januar), dass sich gewaltsam Zutritt zu ihren Filialen verschafft worden war. Der oder die Täter durchsuchten die jeweiligen Räumlichkeiten.

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, wie sich die Täter Zugang zur Einkaufspassage verschaffen konnten, da an den Außentüren keine Aufbruchspuren erkennbar waren und auch der Hausalarm nicht ausgelöst wurde.

Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort Spuren. Diese werden nun ausgewertet. Darüber hinaus wird geprüft, inwieweit Aufnahmen einer Videoüberwachungsanlage verwertbare Hinweise auf die Täter sowie das Tatgeschehen geben können.