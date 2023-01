Rostock: Unbekannte durchsuchen Kantine und Büroräume in der KTV

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Gebäude in Rostock.

Rostock. In Rostock sind Unbekannte in eine Kantine und mehrere Büroräume eingebrochen. Das Verbrechen im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt wurde am Montagmorgen (16. Januar) bei Dienstbeginn von Mitarbeitern festgestellt. Das Kriminalkommissariat Rostock hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Der oder die Täter hatten sich offenbar im Laufe des zurückliegenden Wochenendes unerlaubt Zutritt zum Gebäude verschafft, das gewerblich genutzt wird. Es wurden die darin befindliche Kantine und mehrere Büros durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Bargeldsumme gestohlen. Eine genaue Schadenssumme liege laut Polizei nicht vor.