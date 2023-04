Unbekannte greifen Rostocker wegen HSV-Pullover an

Rostock. Ein junger Mann ist am Mittwochabend in Rostock von Unbekannten bedroht und angegriffen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach eigenen Angaben wurden der 22-Jährige und seine Begleiterin gegen 20 Uhr in der Schnickmannstraße, Ecke An der Oberkante, von einer Gruppe mit dunkel gekleideten Personen angesprochen. Laut Polizei forderten sie den Rostocker auf, sein Sweatshirt mit dem Schriftzug „Hamburg“ und der HSV-Raute auszuziehen.

Als der junge Mann der Aufforderung nicht nachkam, sollen die Täter mehrfach auf den Rostocker eingeschlagen haben. Daraufhin gab er den Pullover heraus. Auch seine Begleitung wurde angegriffen. Die Täter rissen der 22-Jährigen eine Mütze mit „Sankt Pauli“-Aufschrift vom Kopf.

Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten sich an den Kriminaldauerdienst in der Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.