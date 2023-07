Unbekannte legen Einkaufswagen auf Gleise in Rostock – Polizei verhindert Unfall

Rostock. Bei einer Überwachung der S-Bahnhaltestelle Lütten Klein in der Nacht des 19. Juli fanden Beamte der Bundespolizei mehrere Einkaufswagen auf den Gleisen.

Der Bahnfahrer einer herannahenden S-Bahn wurde unverzüglich über das Hindernis auf den Gleisen informiert und die Polizei veranlasste eine Streckensperrung. Daraufhin entfernten die Polizisten die Einkaufswagen aus dem Gleisbett.

Täter weiterhin unbekannt

Die Einkaufswagen wurden offensichtlich vom angrenzenden Edeka-Markt gestohlen und an die Gleise gebracht. Um die Konstruktion weiter zu stabilisieren, wurden die Wagen miteinander verbunden. Die Polizei löste die Wagen voneinander und brachte sie zum Markt zurück.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht des 19. Juli in der Zeit von 0.15 Uhr bis 4.15 Uhr verdächtige Personen an der Haltestelle Lütten Klein bzw. in der unmittelbaren Umgebung beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen.

Hinweise nimmt die Bundespolizei Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

OZ