Brand im Rostocker Neptun-Einkauf-Center: Polizei sucht Zeugen

Rostock. Nach dem Brand im Aldi-Markt und der anschließenden Räumung des gesamten Neptun-Einkauf-Centers ermittelt die Rostocker Polizei wegen Verdachts der schweren Brandstiftung. Unbekannte sollen am Dienstagnachmittag in einer Ecke des Supermarktes Toilettenpapier angezündet haben. Dort lagerte es auf Paletten, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Alarmierte Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, bevor sich der Brand auf eine größere Fläche in der ehemaligen Werfthalle in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ausbreiten konnte. Die Suche nach dem Brandstifter dauere noch an. Die Schadenshöhe sei noch nicht geklärt.

Die Polizei erhofft sich Hinweise von einem wichtigen Zeugen. Er hatte den Brand vermutlich zuerst bemerkt und die Kassiererin informiert. Der Mann mittleren Alters war mit einem hellen Pullover und einer Jeans bekleidet. Durch die schnelle Meldung konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Hinweisgeber wird gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem sucht die Polizei weitere Zeugen, die am 8. August zwischen 15 und 16 Uhr Personen beobachtet haben, die sich im Bereich des Aldi-Marktes oder des Neptun-Einkauf-Centers verdächtig verhalten haben.

Müllcontainer brannte am Einkaufszentrum

Auch Zeugen eines Brandes, der bereits am frühen Dienstagmorgen an der Rückseite des Einkaufszentrums ausgebrochen war, werden gebeten, sich zu melden. Dort hatten Unbekannte gegen 4 Uhr einen Müllcontainer angesteckt.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock in der Ulmenstraße 54 entgegen (Telefon 0381/49161616). Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

