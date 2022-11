Zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 103 ist es am Donnerstagabend in Rostock gekommen. Drei Autos waren beteiligt, berichtet die Polizei.

Die Polizei wurde zu einem Unfall auf der B103 in Rostock gerufen. (Symbolbild)

Auffahrunfall mit drei leicht Verletzten und hohem Sachschaden auf der B103 in Rostock

Rostock. Auf der Bundesstraße 103 in Rostock hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei informierte, fuhr gegen 17.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rostocker Zoo und Schutower Kreuz aus bislang unbekannter Ursache kurz vor einer Baustelle ein Pkw Seat auf einen Volkswagen auf. Dieser wurde dann auf einen Mercedes geschoben. Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Die B103 war in Fahrtrichtung Warnemünde bis 19.30 Uhr gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von OZ