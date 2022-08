Massive Verkehrsbehinderungen rund um die Hanse Sail in Rostock gibt es aktuell aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der Hamburger Straße. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rostock. Achtung, Hanse Sail-Fans: Ein schwerer Unfall auf der Hamburger Straße in Rostock führt aktuell zu massiven Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet. In Höhe Reutershagen sind laut Zeugen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Der Verkehr in Richtung Rostock wird in Reutershagen über das Hansaviertel umgeleitet, statt auswärts kommt es ebenfalls zu Behinderungen. Auslöser soll ein Schluck Wasser gewesen sein.

Bereich weiträumig umfahren