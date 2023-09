Warten an den Haltestellen

Rostock: Das war am Dienstagmorgen der Grund für die Ausfälle auf der Straßenbahnlinie 1

Am Dienstagmorgen (5. September) ist es in Toitenwinkel zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn gekommen.

Am Dienstagmorgen (5. September) ist es im Rostocker Nordosten zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr gekommen. Ein Vorfall an einer Haltestelle in Toitenwinkel legte den Betrieb kurzzeitig lahm.