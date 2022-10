Fußballfans aus Berlin in Rostock beraubt: Polizei untersucht Verbindung zur Hansa-Fanszene

Anhänger des 1. FC Union Berlin sind am Mittwochabend im Seehafen Rostock von vermummten Personen beraubt worden. Laut Polizei wurden zwei Personen der Fanszene von Hansa Rostock bei der Fahndung in der Nähe angetroffen. Die Ermittlungen laufen.

Rostock. Fußballfans von Union Berlin sind am späten Mittwochabend in der Nähe des Fährterminals im Rostocker Seehafen beraubt worden. Laut Polizei werden derzeit untersucht, ob eine Verbindung zur Fanszene von Hansa Rostock bestehe.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass mehrere Fans des 1.FC Union Berlin mit der Fähre nach Schweden fahren wollten, um dort das Europa-League-Gruppenspiel zwischen Malmö FF und Union Berlin zu besuchen.

Vermummte fordern Herausgabe von Fanutensilien

Gegen 21.30 Uhr wurden Berliner Fans in ihrem Fahrzeug von vier vermummten Personen angesprochen und zur Herausgabe von Fanutensilien aufgefordert. Ein Tatverdächtiger entriss einem 27-jährigen Berliner einen Sportbeutel und einen Fanschal.

Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Während der Fahndung wurden zwei Personen der Hansa-Fanszene in der Nähe angetroffen. In deren Fahrzeug fanden die Beamten Bekleidung zur Vermummung und Fanutensilien von Hansa Rostock. Ob die 34 und 27 Jahre alten Rostocker unmittelbar an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Von OZ