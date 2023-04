﻿Schlau statt Schlaf: Diese Höhepunkte bietet die Wissensnacht in Rostock

Forschung und Wissenschaft hautnah erleben – das ist am 4. Mai von 16 bis 22 Uhr an verschiedenen Uni-Standorten in Rostock möglich. Was die Besucher erwartet, warum Hobbys tödlich enden können und welches Wetter im Weltraum herrscht:

Rostock. Lange Tradition für eine lange Nacht: Vor 19 Jahren wurde in der Hansestadt erstmals am späten Abend in die Universität eingeladen. Am 4. Mai gibt es zwischen 16 und 22 Uhr nun wieder eine Lange Nacht der Wissenschaft. Und das Angebot an den verschiedenen Standorten der Universität ist so vielseitig, dass für Besucher aller Generationen etwas dabei ist – von A wie Aquaponik mit afrikanischen Raubwelsen bis Z wie Zungenbrecher Ultrakurzpulslaserbearbeitung. Und das bei freiem Eintritt.

Über Ammoniak, tödliche Hobbys und Weltraumwetter

„Das ist Wissen zum Mitmachen mit knapp 200 Beiträgen und Experimenten“, verkündet die frisch ernannte Uni-Rektorin Prof. Elizabeth Prommer. Die gebürtige Amerikanerin zeigt sich begeistert von dem bunten Programm, das der Campus zu bieten hat, und verrät ihre persönlichen Favoriten: „Ich würde mehr nach Agrar und Umwelt gucken. Das Thema grünes Ammoniak finde ich sehr spannend. Und auch der Titel ‚Wasser hat ein Gedächtnis‘ und was dahintersteckt, klingt spannend. Oder der Programmpunkt ‚Todesursache Hobbys – zur falschen Zeit am falschen Ort‘.“

Gottesbeweise, Gangsta-Rap, Anatomie – für welches Thema interessiert sich Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) vorrangig, die letztes Jahr nicht dabei sein konnte? „Dieses Mal will ich mir mehr anschauen. Ich bin schon ganz neugierig und aufgeregt. Es gibt so viele spannende Gebiete, aber man kann sich ja nicht aufteilen. Das Thema Weltraum interessiert mich sehr“, sagt das Stadtoberhaupt. Wo hört die Atmosphäre auf, wo beginnt der Weltraum? Was ist Weltraumwetter? Auch das sind Fragen, die bei der Langen Nacht des Wissens beantwortet werden. Kröger lobt außerdem die Möglichkeit, Wissen und Forschung aus nächster Nähe erleben zu können.

Tipps für eine längere Lebenserwartung

Aber nicht nur technische Innovationen gibt es bei der vielfältigen Veranstaltung zu bestaunen. Auch Beiträge, wie man die Lebenserwartung steigert und gesund sowie fit altert, werden sicher ein interessiertes Publikum finden.

Vermeintlich weniger beliebte Gebiete, wie Physik und Informatik, buhlen anhand praktischer Beispiele mit Attraktionen um junge und ältere Zuschauer. Wie viele Polizisten braucht man, um einen Dieb zu fangen und wie viele Wächter, um ein Museum zu überwachen? Natürlich gibt es auch Einblicke in die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz. Klar wird an diesem Tage auch, wie innovativ die Wissenschaften in Rostock und MV arbeiten. Das Luft- und Raumfahrtzentrum aus Neustrelitz ist mit dabei und Meerestechnik und Unterwasserrobotik made in Rostock.

Glasbläserei, der Geschmack der Ostsee, Roboterhunde, Eismanufaktur, Algen im Alltag, Herz und Hirn auf dem Prüfstand. Himmelreisen und andere Punkte, wie Artemis und Exoplaneten, bietet die Astronomische Station im Botanischen Garten. Alles nur böhmische Dörfer? Die werden am 4. Mai von den Wissenschaftlern erklärt. Fremdwörter und Forschungen en masse, leicht erklärt für den Hausgebrauch.

Beeindruckende Lasershow zum Abschluss

Sowohl auf dem Campus in der Innenstadt als auch auf dem Uni-Gelände in der Südstadt und auch beim Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf (Landkreis Rostock) finden Veranstaltungen statt. Mit Shuttlebussen können die Besucher problemlos zwischen den Erlebnisorten verkehren. Als einleuchtender Abschluss ist um 22 Uhr im Innenhof des Forschungsgebäudes eine Lasershow mit beeindruckenden Leuchtelementen geplant.