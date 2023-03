﻿Unter Drogen: Mann kommt auf A19-Abfahrt in Rostock von Fahrbahn ab

Unfall am Freitag in der A19-Abfahrt Rostock-Ost (Symbolbild).

Rostock. Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Freitag in der A19-Abfahrt Rostock-Ost mit seinem Pkw in Rostock von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der deutsche Fahrzeugführer rutschte den Angaben zufolge im Kurvenbereich Richtung Rostock nach links von der Straße. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 0,73 Promille fest. Außerdem verlief ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von THC – darum handelt es sich um eine psychoaktive Substanz, die zu den Cannabinoiden zählt.

Führerschein eingezogen

Ein Arzt nahm dem Unfallfahrer Blut ab, die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Beim Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.