Rostock: Unterkunft von Geflüchteten aus der Ukraine mit Hakenkreuzen beschmiert

Ein Haus in der Kleinen Wasserstraße in Rostock ist mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Dort sind Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht, bestätigt die Polizei am Sonntag.

Rostock. Bislang unbekannte Täter haben ein Haus in Rostock, in dem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind, mit Hakenkreuzen beschmiert. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf OZ-Nachfrage.

Demnach seien an dem Gebäude in der Kleinen Wasserstraße in der Stadtmitte zwei Hakenkreuze mit einer Größe von jeweils ein mal ein Meter angebracht worden. „Die Schmierereien sind bereits wieder entfernt worden“, so der Polizeisprecher. Das Haus sei von der Hansestadt Rostock für die Geflüchteten zur Verfügung gestellt worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zum Täter oder der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in Reutershagen unter der Telefonnummer 0381-49160, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

