Brand im Rostocker Neptun-Einkaufscenter: Unbekannte hatten Klopapier entzündet

Rostock. Nach dem Brand im Aldi-Markt und der anschließenden Räumung des gesamten Neptun-Einkaufszentrums ermittelt die Rostocker Polizei wegen Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Ursache des Brandes soll Toilettenpapier gewesen sein, das Unbekannte am Dienstagnachmittag in einer Ecke des Supermarktes entzündet haben. Dort lagerte es auf Paletten, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Alarmierte Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, bevor sich der Brand auf eine größere Fläche in der ehemaligen Werfthalle ausbreiten konnte. Die Suche nach den Verursachern des Feuers dauere noch an.

Der Brandort in dem Lebensmittelladen sei weiter beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Ob die weiteren Geschäfte in dem Einkaufszentrum in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt nun wieder öffnen, müssten die Eigentümer entscheiden, so die Polizei. Die Schadenshöhe sei noch nicht geklärt.

