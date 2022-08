Der Schauspieler, Musiker und Künstler Armin Müller-Stahl plaudert zu Hause in Sierksdorf (Schleswig-Holstein) aus dem Nähkästchen: Welche wichtige Rolle seine Frau in der Karriere des 91-jährigen Universalgenies gespielt hat und was er über seine Kunst, die aktuell in der Rostocker Kunsthalle zu sehen ist, sagt.