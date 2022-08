Rostock. Herzhafte Burger, süße Kuchen und Streetfood satt – klingt verlockend? Mit solchen Leckereien macht ein besonderes Event Genießern in Rostock den Mund wässerig. Geschlemmt werden kann ohne Gewissensbisse, denn aufgetischt wird ausschließlich tierisch gutes Essen, für das kein Tier leiden musste – beim 2. veganen Straßenfest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Sommer 2021 feierte das Event Premiere – damals im Circus Fantasia im Stadthafen. Die zweite Auflage findet nun am 11. September an neuer Location statt: Helgas Stadtpalast am Vögenteich wird zum Schlemmertempel. Wo sonst abgetanzt wird, können Besucher sich durch ein reiches Angebot futtern. Von 11 bis 20 Uhr laden Essenstände und Foodtrucks zu Tisch.

Lesen Sie auch

Organisiert wird das Fest von einem Team engagierter Leute. Ihr Ziel: in entspannter Athmosphäre den veganen Lifestyle feiern und mit gutem Essen auch Skeptiker und Skeptikerinnen überzeugen. Deshalb wird den Gästen zu Speis und Trank auch ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben Mitmachaktionen für Kinder sind Kreativworkshops und Yogakurse geplant. Bei Redebeiträgen informieren Speaker wie der Animal-Rights-Gründer Jörg Voß über Themen wie Tierschutz und Ernährungswende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Livemusik und viele Preise

Sind die Teller leer gegessen, können Gäste Preise abräumen: Bei einer Tombola werden 1000 Gewinne verlost. Zum Gaumen- wird Ohrenschmaus serviert: Livemusik-Acts wie J-Pag und 10 vor Eins spielen, die DJs Elektrobert und Laurenz Nuñez legen auf.

Dass die Veranstalter mit dem Programm den Geschmack vieler Hansestädter treffen, hat sich im vergangenen Jahr gezeigt: Damals bedienten sich rund 2000 Leute am Veganfest-Menü. Weil auch am 11. September 2022 möglichst viele Leute in den Genuss des Food-Festivals kommen sollen, ist der Eintritt kostenlos. Spenden sind willkommen. Das Geld kommt veganen Initiativen zugute, die sich in den Bereichen Tierschutz und Nachhaltigkeit engagieren.

Weitere Infos unter: www.vegan-in-rostock.de