﻿50 Jobs weg, dafür ﻿300 neue Wohnungen: Recycling-Firma in Rostock schließt noch 2023

Rostock. Recycling liegt im Trend. Nachhaltigkeit – auch bei Verpackungen – ist ein Zukunftsgeschäft. Aber offenbar nicht in Rostock: Nachdem Ende 2022 die „Produktion“ bereits gedrosselt worden war, macht der französische Großkonzern Veolia sein großes Recycling-Werk in der Hansestadt zum Jahresende komplett dicht. 50 Beschäftigte verlieren dann ihren Job.

Allerdings könnte das überraschende Aus für den Recyclingbetrieb am Ostufer des Stadthafens einen positiven Nebeneffekt haben: 300 neue Wohnungen für den angespannten Rostocker Immobilienmarkt könnten unter Umständen Jahre früher als geplant entstehen.

Rostock: Recycling-Flaschen nicht gefragt?

Veolia betreibt am Osthafen eine Anlage für das sogenannte PET-Recycling. Im Klartext: 25-Cent-Pfandflaschen werden hier sortiert, geschreddert und aufbereitet. Aus dem Plastik-Granulat lassen sich neue Flaschen oder andere Plastik-Produkte herstellen. Bis zu 32 000 Tonnen an Flaschen wurden bisher jährlich in Rostock verarbeitet und für ein „neues Leben“ vorbereitet.

Doch das Geschäft lohnt sich offenbar nicht mehr. „Veolia wird aufgrund der fehlenden langfristigen Absicherung des Produktionsstandortes das PET-Recycling in Rostock zum 31. Dezember 2023 nach über 20 Jahren schließen“, erklärt Unternehmenssprecherin Tabea Behrmann. Ende 2022 hatte Veolia den Betrieb bereits gedrosselt – von vier auf zwei Schichten. Begründung damals: die hohen Energiekosten in Deutschland.

Nun sagt Veolia, Handel und Getränkeindustrie seien schuld daran, dass der Betrieb in Rostock und 50 Mitarbeiter keine Zukunft haben. Denn während in der Schweiz, in Norwegen und in Schweden – dort betreibt der Konzern ähnliche Anlagen – klare Vorgaben für das Recycling von Plastikflaschen bestehen, sei es in Deutschland nicht gelungen, sich mit den Herstellern auf verbindliche Regeln zu einigen.

„Die Bereitschaft aller Marktteilnehmer an einer langfristigen Perspektive zur Abnahme von recyceltem PET zu wirtschaftlichen Bedingungen ist die Voraussetzung für den PET-Kreislauf“, betont Behrmann. Kurzum: Flaschenhersteller wollen Veolia nicht garantieren, das Recyclingmaterial abzunehmen. „Ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage ist so nicht möglich.“

Rund eine Milliarde PET-Einwegflaschen wurden jährlich in Rostock sortiert und recycelt. © Quelle: Ove Arscholl

Rathaus: Larm und Geruch stören Pläne

Wirklich ungelegen kommt das Aus der Recyclinganlage für die Stadt aber nicht: Veolia sollte den Osthafen sowieso verlassen und in ein Gewerbegebiet im Nordosten Rostocks umziehen. Das Gelände des Werkes gehört schon seit Mitte 2022 nicht mehr dem Konzern, sondern einer Tochter der Ostseesparkasse (Ospa). Das 12 000 Quadratmeter große Areal soll Teil des neuen Stadtviertels „WarnowQuartier“ werden. Rostock will einen neuen grünen Musterstadtteil mit Gewerbe und Wohnen für bis zu 2000 Menschen, Kultur und Handel bauen. Dafür soll es 40 Millionen Euro Fördermittel allein vom Bund geben.

„Der Betrieb von Veolia ist mit Lärm und Gerüchen verbunden, die in unmittelbarer Nähe sensible Nutzungen – insbesondere das Wohnen – nicht zulassen. Je schneller eine Verlagerung möglich ist, umso zügiger können andere Nutzungen realisiert werden“, heißt es aus dem Bereich von Bausenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne).

WarnowQuartier: Neue Wohnungen früher fertig?

Allein auf ihren Flächen plant die Ospa – zusammen mit Partnern – bis zu 300 neue Eigentumswohnungen. „Wir wollen dort Wohneigentum für nahezu alle Einkommensschichten möglich machen“, betont Ospa-Vorstandsmitglied Karsten Pannwitt. Die Bank hat dem Vernehmen nach um die 20 Millionen Euro für das Gelände bezahlt. „Wir bedauern sehr, dass Veolia das PET-Recycling in Rostock komplett aufgibt. Der Hansestadt gehen 50 Arbeitsplätze und Know-how in einer Zukunftstechnologie verloren“, so Pannwitt.

Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt: Das Aus für Veolia könnte seine Pläne beschleunigen. © Quelle: Ove Arscholl

Auf die Pläne der Bank habe das Aus aber keine Auswirkungen. Zumindest keine negativen: „Rein theoretisch wäre es sogar denkbar, dass wir früh starten können – wenn es denn auch zeitnah rechtskräftige Bebauungspläne gibt.“ Bisher war vereinbart, dass Veolia bis Ende 2025 umziehen muss. Nun könnte alles theoretisch zwei Jahre schneller gehen.