﻿Veranstalter der 90er-Party in Rostock entschuldigt sich für Getränke-Chaos: „Wir wurden überrannt“

Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Durchbruch mit Verzögerung

Torschütze John Patrick Strauß: Jetzt will er bei Hansa Rostock endlich durchstarten

Ein Jahr musste John Patrick Strauß bei Hansa Rostock auf seinen ersten Startelf-Einsatz in der 2. Liga warten. Weil zwei Innenverteidiger gegen Nürnberg ausfielen, bekam der philippinische Nationalspieler seine Chance – und nutzte sie. Jetzt will er es Trainer Alois Schwartz so schwer wie möglich machen, ihn wieder auf die Bank zu setzen.