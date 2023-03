Rostock: Journalistin Rieke Hümpel erhält Preis für „Gutes Deutsch in MV“

Die Journalistin Rieke Hümpel bekommt vom Verein für Deutsche Sprache einen Preis verliehen. Der Verein möchte damit das Engagement der Frau gegen den „Gender-Zwang“ würdigen. Am 9. September findet die Preisverleihung in Rostock statt.

Rostock. Der Verein für Deutsche Sprache (VDS) hat am Samstag einen Preis für „gutes Deutsch in MV“ vergeben. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll der Sprachpreis der Publizistin Rieke Hümpel am 9. September in Rostock verliehen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Biologin und Wissenschaftsjournalistin aus Berlin sei eine engagierte Frau gegen das Gendern und eine „Verteidigerin des deutschen Sprachschatzes“, so der Verein in seiner Begründung. Im Rahmen einer Festveranstaltung zum „Tag der Deutschen Sprache“, wolle der VDS Rieke Hümpel würdigen und bei ihrer Arbeit unterstützen.

Die 47-Jährige trat auf verschiedenen Diskussionsveranstaltungen und Medienforen in MV auf und setzte sich dort für die deutsche Sprache ohne Gendern ein. Der Preis soll mit 1000 Euro dotiert sein.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Verein für Deutsche Sprache steht in der Kritik, populistisch zu agieren, und rechte Narrative zu verbreiten. Der Vorsitzende des 1997 gegründeten Vereins, Prof. Dr. Walter Krämer, habe mehrfach mit rassistischen und populistischen Aussagen für Aufsehen gesorgt, so der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Technischen Universität Dortmund in einer Stellungnahme 2019.