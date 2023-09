﻿Verkaufsoffener Sonntag in Rostock vor dem Aus: „Stadt lässt uns Händler hängen“

Rostock. Inflation, Kaufzurückhaltung, Krise – es läuft nicht gut für die Händler in der Rostocker Innenstadt. Umso größer waren die Hoffnungen, die Galeria Kaufhof, KTC und Co. in den 1. Oktober setzten: Am ersten verkaufsoffenen Sonntag der Saison wollten sie Tausende Kunden in die Innenstadt locken – mit Rabatten, Autogrammstunden mit den FC Hansa- und Seawolves-Stars, vor allem aber mit einer Neuauflage der Rostocker Automeile.

Doch nun droht dem verkaufsoffenen Sonntag die Absage. Denn die Hansestadt – das Amt für Mobilität, um genau zu sein – duldet keine Autos in der Innenstadt. Obwohl ausdrücklich „nur“ E-Autos gezeigt werden sollten. Aber eine Automeile passe nicht zu den Denkmälern in der Rostocker City. Die Geschäfte und der größte VW-Händler des Landes fühlen sich vor den Kopf gestoßen.

Der Rostocker Innenstadt geht es schlecht

Das Problem: Verkaufsoffene Sonntage sind laut Gesetz nur gestattet, wenn es für sie einen besonderen Grund, einen außergewöhnlichen Anlass gibt. Das können Feste, Messen oder Aktionen sein. Bedeutet im Umkehrschluss: ohne Automeile kein verkaufsoffener Sonntag. „Wie sollen wir in zwei Wochen einen Grund finden, etwas Neues auf die Beine stellen?“, klagt Peter Magdanz, Rostocks Citymanager.

Peter Magdanz sagt: „Es gab viele Jahre eine Automeile. An der hat sich niemand gestört.“ © Quelle: Ove Arscholl

Am Dienstag steht ein Krisentreffen der Innenstadthändler an. „Und die Zeichen stehen auf Absage“, sagt auch Johannes Hülsmann, Chef von Galeria Kaufhof an der Breiten Straße.

Spätestens seit der Hängepartie um die Zukunft des größten Kaufhauses in Mecklenburg-Vorpommern vor wenigen Monaten müsste jedem im Rathaus klar sein, wie es um den Handel in Rostock steht: „So viel Leerstand wie derzeit hatten wir noch nie in der Hansestadt“, sagt Hülsmann. Im Rostocker Hof, an der „Kröpi“, an der Langen Straße: „Wir haben Probleme. Deshalb wollten wir mit dem verkaufsoffenen Sonntag, mit einem tollen Programm, wieder Leben in die Stadt bringen.“ Die Händler hätten auf „Wohlwollen“ der Stadt gehofft. Aber Fehlanzeige.

Der Uni-Platz gilt als Denkmal. Autos dürfen hier nicht stehen – nicht mal für einen einzigen Tag. © Quelle: Ove Arscholl

Rostocker VW-Chef: „Eine Ohrfeige für unsere Branche“

Noch deutlicher drückt sich Sebastian Schuffenhauer, Geschäftsführer des VW-Autohauses Rostock, aus. „Die E-Auto-Meile sollte ein großes Fest für die ganze Familie werden“, sagt er. Das Autohaus ist Teil der Birne-Gruppe aus Bad Doberan, des größten Volkswagen-Händlers in MV. „Wir wollten uns mit neun Unternehmen aus der Gruppe und mehreren Partnern präsentieren. Der Fokus sollte ganz klar auf moderner, sauberer Mobilität liegen.“

Birne ist zudem einer der größten Sportsponsoren im Land, unterstützt unter anderem den FC Hansa Rostock, die Seawolves-Basketballer und den Handball-Club Empor. „Die Vereine wollten sich ebenfalls präsentieren, mit Aktionen und Autogrammstunden.“ Eine große Bühne war bereits gebucht, mit Unterhaltungsprogramm.

„Wir werden behandelt wie die Tabakindustrie“, sagt Sebastian Schuffenhauer, Geschäftsführer VW-Autohaus Rostock. © Quelle: AH Rostock

„Nun wurde uns gesagt, Autos seien in der Innenstadt nicht erwünscht. Das ist eine Ohrfeige für unsere 600 Mitarbeiter in der Region, für die gesamte Firmengruppe und am Ende auch für die gesamte deutsche Automobilindustrie“, so Schuffenhauer. „Wir werden behandelt wie die Tabakbranche. Als ob wir etwas Jugendgefährdendes anbieten würden. Aber diese Gesellschaft wird noch sehr lange individuelle Mobilität benötigen.“

Firmenchef Uwe Birne zog nach dem Schreiben aus dem Rathaus die Reißleine: „Wir haben bereits Stornokosten von rund 20 000 Euro, wollten uns das Fest insgesamt 40 000 Euro kosten lassen. Wir wollten der Innenstadt helfen – und ja, wir wollten ebenfalls für saubere Mobilität werben.“

Rostocks Citymanager hält Denkmalschutz für vorgeschoben

Offiziell begründet das Amt für Mobilität seine Absage an einer „Sondernutzung“ mit dem Denkmalschutz: „Die Sichtbeziehungen von und auf Denkmale sind für ihre Wahrnehmbarkeit unverzichtbar“, heißt in dem Ablehnungsschreiben (liegt der OZ vor).

Im Klartext: Weil der Uniplatz und die Bebauung als Ensemble geschützt seien, dürfe dort keine Automeile stattfinden. Beim Oster- und Weihnachtsmarkt sei das etwas anderes, schreibt die Stadt. Diese Veranstaltung seien von überregionaler Bedeutung – und zudem „Tradition“. Stadtsprecher Ulrich Kunze versichert: „Gemeinsam mit dem Citykreis und zahlreichen Einzelhändlern ist die Stadtverwaltung in ständigem Dialog darüber, wie die Innenstadt weiter an Attraktivität gewinnen kann.“

Für Citymanager Magdanz sind das nur vorgeschobene Gründe: „Uns wurde klar gesagt, dass man keine Autos in der Innenstadt will. Wir sollen auf den Neuen Markt oder vor das Kröpeliner Tor ausweichen. Das ist nicht nachvollziehbar: Keine 25 Meter von der Breiten Straßen entfernt parken jeden Tag Hunderte Autos.“ Und außerdem: „Es gab bis vor einigen Jahren jedes Jahr eine Automeile in der City. Es ist ganz einfach: Die Stadt lässt uns Händler hängen.“

