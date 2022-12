Betrüger täuschen Bücherverkauf vor: Frau aus Rostock um viel Geld betrogen

OZ live von „Holiday on Ice“ aus Rostock: Erleben Sie am 8. Dezember exklusive Auszüge der Premiere

Am 8. Dezember feiert die Show „Holiday on Ice“ in der Rostocker Stadthalle Premiere. Die OZ zeigt in einem Livestream die ersten 15 Minuten der spektakulären Produktion. Hier können Sie am Donnerstag ab 19 Uhr dabei sein.