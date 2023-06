Preis-Check

Jenny Kretschmer macht mit ihrer Familie Urlaub in Warnemünde und kauft bei Edeka ein. Ob Restaurant oder Supermarkt – die Preise seien ähnlich wie bei ihr zu Hause, so die Cottbusserin.

Wer an der Ostsee wohnen oder Urlaub machen will, zahlt drauf: Mieten, Immobilien, Hotelübernachtung und Ferienwohnungen sind in Strandnähe meist teurer als in der City. Wie sieht’s beim täglichen Einkauf aus? Die OZ hat Edeka, die Drogerie Rossmann und Bäcker Junge getestet. Für bestimmte Kunden gibt es Rabatte.

