﻿Personalnot: Rostock verteilt weniger Falschparker-Knöllchen

Rostock. Der grassierende Arbeitskräftemangel macht auch vor den Knöllchenverteilern in der Hansestadt nicht halt. Was notorische Falschparker freuen dürfte, sorgt bei der Stadtverwaltung für Verdruss und sinkende Einnahmen. 48 Planstellen gibt es derzeit beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). Tatsächlich erscheinen davon aber nur maximal 40 Beschäftigte zum Dienst. Vier offene Stellen sind zurzeit unbesetzt, vier weitere Mitarbeitende dauerhaft erkrankt. Damit fallen 17 Prozent der amtlichen Parkraumüberwacher aus bzw. sind erst gar nicht da – zusätzlich zu den normalen Abwesenheiten durch Urlaub und Krankheit.

Alle anstehenden Aufgaben lassen sich nicht mehr ausführen, räumt die Hansestadt ein. „Die angespannte Parkraumsituation sowie die vorhandenen Personalressourcen erfordern eine Schwerpunktorientierung“, teilt das für den Ordnungsdienst zuständige Stadtamt mit. Solche Schwerpunkte seien unter anderem Parkverstöße auf Feuerwehrzufahrten, Rettungswegen, Rad- und Gehwegen sowie Behindertenparkplätzen.

Weniger Kontrolldruck außerhalb des Zentrums

Während im Stadtzentrum die Wahrscheinlichkeit hoch ist, für das im Halteverbot abgestellte Auto einen Strafzettel zu bekommen, sieht es im Nordwesten und im Nordosten anders aus. Außerhalb des Zentrums sind die dunkelblauen Uniformen weniger oft zu sehen, beklagen immer wieder Ortsbeiräte und von rücksichtlosen Falschparkern genervte Anwohner.

„Das geht so nicht“, sagt Anke Knitter, Vorsitzende des Ortsbeirats in Toitenwinkel. In den Wohngebieten, die nicht im Zentrum liegen, müsse mehr kontrolliert werden. Klagen über zugeparkte Rettungswege nähmen zu. Die Gefahr, dafür zur Kasse gebeten zu werden, sei im Nordosten aber eher gering – weil kaum kontrolliert werde. „Erst wenn der Druck stark genug ist, ändert sich etwas“, sagt die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete. Es gebe Personalengpässe bei den Parkraumüberwachern, sagt Nicole Hartmann, Leiterin des Ortsamts Ost, kürzlich in der Stadtteilvertretung Dierkow-Ost. Auch der Ortsbeirat des chronisch von Urlaubern zugeparkten Warnemündes vermisst die Präsenz des Ordnungsdienstes und fordert mehr Kontrollen.

Reisebusse stehen tagelang im Parkverbot

Dass diese wirken, habe sich beispielsweise am Toitenwinkler Sternplatz gezeigt, erklärt Anke Knitter. Der große Platz drohte nach der Schließung des Sky-Supermarkts zum bequemen Ausweichparkplatz für Ärztehaus- und Sparkassenkunden sowie -besucher zu werden, die sich ein paar Schritte Fußweg sparen wollten. Erst nachdem der Kommunale Ordnungsdienst ein paar Wochen lang kontrolliert hatte, blieben die Falschparker weg. Ebenfalls in Toitenwinkel mutierte im Sommer eine Freifläche im Bertha-von-Suttner-Ring, auf der Parkverbot gilt, zum Wochenendstellplatz für Reisebusse, die zuvor Hanse-Sail-Besucher zu ihren Hotels gebracht hatten. Auch solche Verstöße müsse der KOD ahnden, meint Knitter.

Die Ordnungshüter der Hansestadt sind eine relativ junge Erfindung. 2013 startete ein Test mit zunächst vier Stellen, seitdem wurden es immer mehr. Nach einer Personal-Einstellungswelle stieg 2019 die Zahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren deutlich an. Seitdem fällt die Menge an geahndeten Verstößen allerdings wieder ab – von 113.000 im Jahr 2020 auf 104.000 im Jahr darauf. 2022 hält der Rückgang weiter an: Bis Ende August brachte der KOD 54.000 Owi-Verfahren auf den Weg. Der Ordnungsdienst übernimmt noch weitere Aufgaben, unter anderem beim Bäderdienst, er stellt die City- und Strandvögte. Vier Mitarbeiter betreuen die Blitzersäulen der Hansestadt und führen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch.

Mehr als 100.000 Kfz in Rostock

Die Arbeit bei der Parkraumüberwachung wird indes nicht weniger. Die Zahl der in Rostock zugelassen Fahrzeuge steigt seit 2008 jedes Jahr um ein bis zwei Prozent an. Ende 2021 knackte die Zulasssungsstelle die 100.000er-Marke, 100 432 Kraftfahrzeuge mit HRO-Kennzeichen gab es Anfang 2022, Tendenz steigend. Rechnerisch kommen auf 1000 volljährige Rostocker zurzeit 435 private Pkw. Die Stadtteile mit der höchsten Pkw-Dichte sind Dierkow-Ost (632), Brinckmansdorf (641) und Rostock-Ost (783). Am wenigsten Autos sind, bezogen auf die Einwohnerzahl, in Lütten Klein (341), Kröpeliner-Tor-Vorstadt (361) und Groß Klein (372) zugelassen.