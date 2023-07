Video: Wieder Delfin vor Warnemünde gesichtet

Rostock. In der Ostsee vor Warnemünde gibt es seit Wochen Meldungen über einen gesichteten Delfin. Das Robbenforschungszentrum Rostock hat nun bei Facebook ein neues Video dazu veröffentlicht. Darin ist ein Meeressäuger vor dem Ostseebad zu sehen. Er springt mehrfach aus dem Wasser, dreht sich in der Luft und taucht wieder ab. Dabei lässt der Delfin ordentlich das Wasser spritzen. Im Hintergrund sind Bojen und auch Boote zu erkennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Kommentarspalten sind sich die Menschen sicher: „Das ist bestimmt ,Delle’ aus Svendborg“, meint unter anderem der User Vandrotte Dk. Das Tier hatte in diesem Jahr zunächst in der Lübecker Bucht für Aufsehen gesorgt. Mitte Juni tauchte der Delfin offenbar auch schon mal vor Warnemünde auf. Ein Schüler hatte ihn damals im Wasser gefilmt und den Clip ins Internet gestellt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem weiteren Video, das der Facebook-Nutzer Sebastian Hof in der Kommentarspalte zum Beitrag postete, ist der Delfin unmittelbar vor einem Schiff zu sehen. „Die Schiffe in der Warnow scheinen ihn nicht zu stören. Im Gegenteil: er surft die Bugwellen“, schreibt das Rostocker Robbenforschungszentrum mit seinem Profil dazu. Ob es sich wirklich um „Delle“ handelt, könne aber nicht sicher gesagt werden. „Könnte sein, wie wissen es aber nicht“. Man gehe aber von einem Tümmler aus.

OZ