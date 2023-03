﻿Gebärdensprache, Wasser ernten, Geheimcode des Tangos: Volkshochschule Rostock startet ins neue Semester

Für das Frühjahr hat die Volkshochschule Rostock ein abwechslungsreiches Programm gestaltet. Die neuen Kurse versprechen unter anderem einen Einblick in die Welt des Tango und in die Welt der Heilkräuter.

Rostock. Die Volkshochschule Rostock (VHS) bietet in den kommenden Monaten wieder eine Vielzahl von Kursen in den Bereichen Politik, Umwelt, Kultur, Gesundheit und Sprachen an. Wie stelle ich mich in der deutschen Gebärdensprache vor? Was ist der „Geheimcode“ des Tango Argentino? Wie ernte ich Wasser und welche gesundheitlichen Wirkungen haben Wildkräuter? Das Programm der Volkshochschule Rostock beantwortet auch im Sommersemester 2023 wieder spannende Fragen.

Mit der offenen Hand winken und freundlich gucken, das heißt in der deutschen Gebärdensprache „hallo“. Die Volkshochschule Rostock bietet jetzt Grundkurse zum Erlernen der deutschen Gebärdensprache an. Der Kurs vermittelt die Grundlagen der Gebärden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen dort, sich mithilfe von Handzeichen und Mimik zu verständigen und Sprachbarrieren zwischen hörenden und gehörlosen Menschen zu überbrücken. Seit 2002 ist die deutsche Gebärdensprache eine eigenständige Sprache mit eigener Grammatik und Ausdrucksweise. Die Kurse ab April sind beide schon ausgebucht. Es gibt jedoch eine Warteliste. Ab dem 5. September ist eine Buchung wieder möglich.

VHS Rostock lehrt den Tango Argentino

Tanzbegeisterte Paare können am 18. März für ein paar Stunden in die Welt des Tango Argentino eintauchen. Im Kurs wird anfänglich eine historische Entwicklung des lateinamerikanischen Tanzes gegeben. Anschließend beschäftigen sich die Tänzer „mit der Musik der ‚Goldenen Ära‘, den verschiedenen Tanzstilen und den ‚Geheimcodes‘ dieses Tanzes“, heißt es auf der Webseite. Ziel des Kurses ist es, die grundlegenden Bewegungsmuster und Schrittkombinationen kennenzulernen. Es wird empfohlen, bequeme Schuhe mit glatter Sohle zu tragen. Der Workshop findet am 18. März von 14 bis 17 Uhr in der Volkshochschule statt.

Was kann man tun, damit der Garten besser mit Trockenheit klarkommt und man weniger gießen muss? Und was, damit Starkregen weniger Schaden anrichtet? Der Onlinekurs „Wasser ernten“ gibt Antworten auf diese Fragen. In sechs Stunden zeigt Thomas Oberländer, Autor des Buches „Wasser ernten“, wie man seinen Garten so gestalten kann, dass er bei Regen viel Wasser aufnimmt und bei Trockenheit nicht eingeht. Der Onlinekurs startet am 14. März 2023 um 18 Uhr in einer Videolivekonferenz.

Gewürzmischungen herstellen? So geht’s.

Entdecken Sie am 2. März die Welt der Kräuter und Gewürze. Welche Wildkräuter wachsen bei uns? Und wie stelle ich eine Gewürzmischung her? Diese und viele weitere Fragen werden im Kurs „Kräuter und Gewürze – eine Zeitreise durch die Kräuterlehre“ behandelt. Alle Teilnehmer bekommen nach Ende des Kurses eine Kräuterfibel für zu Hause. Mitzubringen sind ein kleines Schraubglas sowie eine Lebensmittelpauschale von maximal drei Euro für die Kräutermischung. Der zweistündige Kurs findet in den Räumen der VHS statt. Die Gebühr beträgt zwölf Euro. Nähere Informationen zu den Kursen und Anmeldungen unter Tel. 0381 381-4300 oder www.vhs-hro.de.