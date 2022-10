﻿Rostocker Volkstheater: Erste Premiere im Neubau könnte 2028 über die Bühne gehen

Mit der neuen Reihe „Hausbesuch“ will das Volkstheater Rostock künftig regelmäßige Einblicke zum aktuellen Stand des Neubaus geben: Auftakt machte eine ganz besondere Begehung des Bauplatzes am Bussebart.

Rostock. Über einen roten Teppich konnten die ersten Besucher am Freitag ins Foyer des neuen Stadttheaters am Rostocker Bussebart schreiten – dabei war allerdings ein wenig Fantasie gefragt. Denn: Der Neubau des Rostocker Volkstheaters existiert noch gar nicht. Frühestens 2028 soll dort die erste Premiere über die Bühne gehen. Um das Haus vorab für die Rostocker erlebbar zu machen, hatten die Mitarbeiter des Rostocker Volkstheaters mit dem ersten „Hausbesuch“ am Freitag eine ganz besondere Begehung des Bauplatzes inszeniert und dazu Freunde und Förderer des Theaters sowie Vertreter aus Kultur und Kommunalpolitik eingeladen.

„Der Titel ist Start einer neuen Reihe, die künftig regelmäßige Einblicke zum aktuellen Stand des Neubaus geben soll“, so Intendant Ralph Reichel. Neben verschiedenen Veranstaltungen wird Experimentalfilmer Maix Mayer den Fortgang des Theaterneubaus künstlerisch begleiten und auf der Website „hausbesuch.theater“ verschiedene Events, Fotosessions und Performances festhalten, die sich nach und nach zu einem spannenden Bild für die Rostocker zusammensetzen sollen. Den Auftakt machte der ungewöhnliche Baustellenbesuch.