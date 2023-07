﻿Volles Haus bei letzter Party im Theater des Friedens: „Es ist wohl die schönste Partylocation in Rostock“

Rostock. Die einstige Kinoleinwand des Theaters des Friedens (TdF) leuchtet hell in der Doberaner Straße 5. In schwarzen Großbuchstaben steht „Closing Party“ geschrieben. Es ist kurz vor 22 Uhr. Gleich startet die letzte Party, bevor es in die Sommerpause und vielleicht in eine erneute Umbauphase geht. Grund: Der Geschäftsführer des Joho Parks, Jonas Holtz, hatte das insolvente Unternehmen vor Wochen der einstigen Besitzerin Sandra Elgeti abgekauft und möchte das Rostocker Nachtleben weiter am Laufen halten.

Einige Gäste versammeln sich bereits vor dem Club. Das Wetter spiele mit, sagt Karsten Jurk, neuer Betriebsleiter des Friedens. Der „Deck Beach Club“ in Heiligendamm habe sein heutiges Event aufgrund des Regens abgesagt und so viele andere Discos gebe es in der Hansestadt nicht.

Letzte Party im Theater des Friedens ist ausverkauft

„Ja, ich bin aufgeregt, wie es heute läuft. Es wird voll.“ Es sei ja auch die erste Party für ihn im TdF, die er organisiert. 400 Eintrittskarten sind im Vorverkauf über den Ladentisch gegangen. Ausverkauft. Spontan-Besuchern bleibt glücklichweise die Abendkasse.

Die Freundinnen Stella, Lina und Leonie haben sich unter die Clubgäste gemischt. Sie weihen die Tanzfläche ein und bewegen sich locker zu den coolen Beats des Rostocker DJs Steffen Manthei. Er kennt das Frieden in- und auswendig. Schon in den 90er-Jahren legte er hier auf. Deshalb: die Closingparty – ein Muss für ihn. Die Gäste dürfen sich auf einen „Strauß bunter Melodien freuen“, schmunzelt der 52-Jährige, der live am Mischpult mixt. Er spult kein 0815-Songprogramm runter. „Ich schaue mir das Publikum und die Stimmung an und entscheide intuitiv, was ich spiele. Ich mix dir auch schon mal einen Schlager mit rein.“

Closingparty im Rostocker TdF: Noch einmal dabei sein

Lina (19) und Leonie sind zum ersten Mal da. „Sonst gehe ich ins JAZ oder ins Helgas feiern“, so die 19-Jährige, die eine Ausbildung zur Mediengestalterin absolviert. Lina feiert nächsten Samstag ihren Abiball im TdF. Die 19-jährige Schülerin Stella kennt das Frieden schon. „Die Location ist wunderschön.“ Alle drei hören meist elektronische Musik und hoffen auf eine grandiose Clubnacht.

Auch die ziemlich besten Freunde Christian Danz und Julia Behnisch wollten noch mal mit dabei sein, bevor das Frieden in einem vielleicht anderen Gewand erscheint. „Das darf man sich nicht entgehen lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es weiter geführt wird.“ Julia: „Das Ende darf man nicht verpassen“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Schon seit rund zehn Jahren gehen beide regelmäßig in das Ex-Kino zum Tanzen. „Es ist wohl die schönste Partylocation in Rostock, es gibt nichts Vergleichbares in der Nähe. Klein, aber fein“, findet die 31-Jährige.

TdF-Opening-Party steigt im Oktober

Es ist 23 Uhr. An der Abendkasse bildet sich eine dezente Schlange. Langsam, aber sicher füllt sich das Frieden. Zwischen 600 und 700 Leute finden Platz in der schillernden Eventlocation. Nicole Plückhahn bringt ihre beste Freundin Katja Falkenberg (46) mit. Sie kennen sich aus dem Hebammenkurs. Das war vor 20 Jahren. Auch sie mögen das Ambiente im ehemaligen Kino. Die beiden Single-Frauen freuen sich auf eine gute Stimmung, leckere Cocktails und tanzbare Musik.

Im Oktober dieses Jahres wird es eine „Opening Party“ geben. „So viel kann ich schon mal verraten“, sagt Jurk. Bis dahin werde etwas umgebaut und umgestellt. Der untere Bereich bleibe wohl im Großen und Ganzen so erhalten. Ob sich der neue Inhaber mehr auf den Restaurantbetrieb fokussieren werde, ließ Jurk offen. „In vier, fünf Wochen kann ich mehr verraten“, so der 37-jährige Kühlungsborner.

Für die Freundinnen steht demnach fest: Zur Openingparty im Herbst bringen sie ihre beiden Jungs Finn und Pepe mit. „Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern“, sagt die 40-jährige Nicole mit einem Lachen auf den Lippen.

