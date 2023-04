﻿Rostocker Eventbranche auf Vor-Corona-Niveau: Das steht in Stadthalle und Hansemesse an

Konzerte und Kultur

Ausverkaufte Konzerte, Besuchermassen bei den Messen: Die nächsten Highlights in der Rostocker Stadthalle und Hansemesse stehen bereits in den Startlöchern. Für welche Konzerte der Vorverkauf begonnen hat und was die Besucher bei der „Flair am Meer“ vom 18. bis 21. Mai erwartet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket