Waffen, Drogen, Diebesgut: Polizei nimmt 36-jährigen Rostocker fest

Die Polizei hat in Rostock einen 36-jährigen Mann verhaftet, der mit Drogen gehandelt haben soll. Zudem wurde in der Wohnung des Tatverdächtigen diverses Diebesgut gefunden.

Rostock. Beamte des Rostocker Kriminalkommissariats haben am Mittwochnachmittag einen 36 Jahre alten Rostocker festgenommen. In seiner Wohnung wurden laut Mitteilung der Polizei große Mengen an Betäubungsmitteln – darunter Cannabis, Haschisch, Ecstasy, Amphetamine, Liquid THC – mehrere Waffen, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie hochwertige Fahrräder, die als gestohlen gemeldet sind, aufgefunden.

Der Tatverdächtige steht unter dem dringenden Verdacht, professionell mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Er wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen.