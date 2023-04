Frühstück

Frische Brötchen und süße Kuchen sind für viele Ostern ein Muss. Kaufen kann man süße und herzhafte Leckereien in Rostock bei vielen Bäckern, zum Beispiel in den Filialen von Junge.

Wer an den Feiertagen Brötchen, Brot und Rübli-Kuchen bei Junge, Sparre oder Lila Bäcker, dem Grubenbäcker oder bei Kadatz kaufen möchte, sollte die Öffnungszeiten kennen. Wann die Bäckereien in Rostock und Warnemünde in der Zeit vom 7. bis 10. April öffnen – die Infos auf einen Blick.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket