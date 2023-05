Wegen Fan-Kleidung des 1. FC Magdeburg: Unbekannte berauben 16-Jährigen in Warnemünde

Rostock. Unbekannte Täter sollen am Mittwoch (3. Mai) in Warnemünde einem Jugendlichen unter Androhung von Gewalt dessen Fankleidung geraubt haben. Nach ersten Erkenntnissen wurden gegen 21.45 Uhr sechs Jugendliche aus Magdeburg, die sich auf Klassenfahrt in Rostock befanden, in der Heinrich-Heine-Straße von einer Gruppe von etwa zehn dunkel gekleideten Personen angesprochen.

Den 16-Jährigen forderten sie auf, Fan-Pullover und Fan-T-Shirt des 1. FC Magdeburg herauszugeben. Aus Angst vor Repressalien übergab der Jugendliche die Kleidungsstücke.

Tatverdächtige wohl zwischen 17 und 24 Jahre alt

Die Tatverdächtigen sollen ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß, zwischen 17 und 24 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Eine Person habe laut Angaben der Jugendlichen einen schwarzen Fischerhut und eine schwarze Jacke der Marke „The North Face“ getragen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Zeugen, die Beobachtungen gemacht, haben, werden gebeten sich an den Kriminaldauerdienst in Rostock (Ulmenstr. 54, 18057 Rostock) unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.