Beim Schwimmen in der Ostsee hat ein Senior plötzlich das Bewusstsein verloren. Zum Glück reagieren andere Badende schnell, bringen ihn an Land und beginnen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Rostock-Warnemünde. Dank des beherzten Eingreifens mehrerer Ersthelfer und des Rettungsdienstes konnte am Samstagmittag am Ostseestrand von Warnemünde ein Schwimmer gerettet werden. Der 75-Jährige trieb regungslos im Wasser. Dann wurde er an Land gezogen und erfolgreich reanimiert.