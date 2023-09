﻿Feiern wie die Bayern: Wann und wo Oktoberfeste an der Ostsee stattfinden

Rostock. „O’zapft“ heißt es beim Rostocker Oktoberfest. Am 20., 21., 27. und 28. Oktober (jeweils von 17 bis 22.30 Uhr) wird im Stadthafen eine Mordsgaudi gefeiert. Wer auf die größten Wiesn Mecklenburg-Vorpommerns will, zahlt 44,50 Euro fürs Ticket.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch im Rest Mecklenburg-Vorpommerns soll es diesen Herbst wieder zünftig zur Sache gehen. Bereits am 16. September beginnen in Warnemünde die bayrischen Wochen: Beim Treffpunkt am Riesenrad auf der Mittelmole erwarten Besucher Wiesen-Schmankerl. Um 15 Uhr ist Fassbier-Anstich, der offizielle Start des Oktoberfestes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorpommerns größtes Oktoberfest im beheizten Festzelt soll am 30. September in Neuenkirchen bei Greifswald gefeiert werden. Tickets sind im Vorverkauf für 15 Euro zu haben. Neben guter Laune und Leckereien verspricht der Veranstalter „Wir hauen euch die fettesten Oktoberfesthits um die Ohren.“

Live-Musik, typisch bayrischen Speisen, Maßbiertrinken und Bierfass-Stemmen: Das Oktoberfest in Anklam will am 22. und 23. September beweisen, dass Nordlichter genauso feierfreudig sind wie die Bayern auf der Münchener Theresienwiese. Wer mitschunkeln möchte, zahlt 18 Euro Eintritt.

Das „geilste Fest nördlich vom Weißwurstäquator“ verspricht der Ferienpark Retgendorf am Schweriner See vom 27. bis 19. Oktober. Wer ohne Übernachtung in den Genuss von Gaudi, Musi und Büffet kommen möchte, kauft eine Karte zum Preis von 42 Euro.

Wer es eine Nummer kleiner mag, kann beim Restaurant-Besuch das Wiesenfeeling auskosten: Viele Lokale in Mecklenburg-Vorpommern veranstalten bayrische Wochen und setzen Haxen, Hendl und Kaiserschmarrn auf ihre Speisekarten.

OZ