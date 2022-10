﻿Augenzeuge über Drama in Warnemünde: „Passanten sprangen sinkendem Auto hinterher“

An einem Kreuzfahrtterminal in Rostock-Warnemünde ist am Dienstagvormittag ein mit zwei Personen besetztes Auto in die Warnow gefahren. Passanten versuchten noch zu helfen und die Türen des sinkenden Fahrzeugs zu öffnen. Vergeblich.

