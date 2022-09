﻿Rostock-Warnemünde: Das ist Donnerstag an Leuchtturm und Teepott los

Ein Tag am Meer hilft, Stress abzubauen und Kraft zu tanken – das wissen viele Ostseeurlauber zu schätzen. Welche Maßnahmen zur Regeneration Mecklenburg-Vorpommern noch bietet, erfahren Interessierte heute (8. September) in Warnemünde – unser Tagestipp.

Rostock. Die Seele baumeln lassen und Kraft tanken – das geht an der Ostsee besonders gut. Es braucht noch nicht mal einen Urlaub, schon ein Spaziergang am Strand hilft, den Alltagsstress abzuschütteln. Rund ums Relaxen geht es am Donnerstag in Rostock-Warnemünde.

Am 8. September wird international der „Tag der Regeneration“ begangen. Der Verein BioCon Valley holt ihn unter dem Motto „Gesundes Alter(n)“ erstmals nach Mecklenburg-Vorpommern.