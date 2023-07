﻿Ein Tag an der Ostsee: Hier gibt’s die besten Fischbrötchen von Warnemünde

Warnemünde. Sonne satt und Fischbrötchen auch. Wer an diesem Tag an der Ostsee ein Fischbrötchen genießen will, hat reichlich Auswahl. Doch was erwartet den Gast an den unterschiedlichen Fischständen wirklich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warnemünde, 10 Uhr, Sonne, Wolken, Hunger. Die Stände für Fischbrötchen und Co. erwachen gerade erst zum Leben. Klar ist schon jetzt, wer sparen will, sollte sich die richtige Seite in Warnemünde aussuchen. Die Fischbrötchen kosten in der Regel auf der Seite an der Shoppingmeile mindestens 50 Cent mehr als gegenüber. Auch wenn sich in der sozusagen „günstigeren“ Meile ein Wagen dazwischen gemischt hat, der sogar satte 4,50 Euro für ein klassisches Matjes- oder Bismarck-Brötchen veranschlagt.

Manuela Tetzner (v.l.) und Joana Linke vom Fischhandel Pinnow kredenzen in ihrem Imbiss den Fisch auch in Vollkornbrötchen. © Quelle: Christian Rödel

„Manchmal geht der Matjes wie dusselig“

Bei dem Stand von Fischfang und Fischhandel Pinnow, der zweimal am Alten Strom vertreten ist, kosten die Klassiker immer noch 3,50 Euro. Ein Brötchen mit Räucherfisch 5 Euro. Verkäuferin Manuela Tetzner findet die Beständigkeit wichtig. „Wir wollen doch die Urlauber nicht vergraulen. Wenn man die Preise erhöht, bleibt einem der Bissen doch im Halse stecken“, sagt die gebürtige Sächsin. Welcher Fisch am häufigsten über den Tresen schwimmt, sei tagesabhängig. „Räucherfisch mögen die Leute, aber manchmal geht auch der Matjes wie dusselig.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Brötchen hat man die Wahl zwischen Weizen- oder Roggenvollkorn. Nicht jeder der Stände hat verschiedene Brötchen im Angebot – aber die Auswahl steigt.

Kata (31) und Eric (35) Müller aus Osterwieck in Sachsen-Anhalt verbringen das erste Mal ihren Urlaub an der Ostsee. „Überhaupt ist das unser erster Urlaub seit neun Jahren“, erzählt Kata Müller, in der Hand ein Fischbrötchen mit Stremellachs. „Ich esse jeden Fisch, mein Mann eher weniger.“ Aber Eric Müller steuert bei: „Das Fischbrötchen ist so lecker, hier werden wir unseren ersten und unseren letzten Fisch in diesem Urlaub essen.“

Kata Müller und ihr Ehemann Eric kamen aus Sachsen-Anhalt an den Strom von Warnemünde, um endlich frischen Fisch genießen zu können. © Quelle: Christian Rödel

Fischbrötchen – eine kulinarische Freude zu jeder Tageszeit

Auch Sabine Bansemer aus Heidelberg hat sich gerade in der Früh ein Backfischbrötchen genehmigt. „Wenn ich im Urlaub bin, esse ich das auch mal zum Frühstück. Zu Hause würde ich das nie tun.“ Aus dem Schwärmen über das frische Fischbrötchen kommt sie kaum raus. „Ich habe den Tipp von einer Einheimischen bekommen. Und wirklich: Das Brötchen ist viel knackiger, der Backfisch saftiger – mit Abstand viel besser als gestern auf der anderen Seite.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bansemer zeigt nach gegenüber, wo es die etwas teureren Fischbrötchen gibt, was an den Liegekosten liege, wie ein Betreiber sagt. Dafür gibt es auf der stärker frequentierten Flaniermeile neben Fischbrötchen noch etwas mehr Auswahl. Der Futterkutter präsentiert voller Stolz seinen Matjes-Tartar mit Pumpernickelbrot, den die Mitarbeiterinnen aus Litauen frisch zerhäckseln und zubereiten. Auch Wildfang-Garnelen stehen zur Auswahl. Die Klassiker mit Matjes und Bismarck liegen hier schon bei fünf Euro pro belegtem Brötchen.

Statt Brötchen kann es auch mal Brot sein: Matjestartar mit Salat und Pumpernickel ist der Hit am Warnemünder Futterkutter, wo Galina und Zavili in der Küche kleine kulinarische Kunstwerke zaubern. © Quelle: Chistian Rödel

Guidos Kutter 22 bietet als Neuerung ein saftiges Stück Flammlachs mit Barbecuesoße im Brötchen für 6,50 Euro an. Bei Backfisch-Udo halten sich auch Geschmack und Preis. Ausreißer ist hier nur der dafür selbst gemachte Backfisch im Bierteig für satte 8 Euro.

Geheimtipp auf dem Weg nach Graal-Müritz

Wer einmal außerhalb von Warnemünde ein Fischbrötchen sucht, findet kurz vor Markgrafenheide direkt an der Graal-Müritzer Straße einen Geheimtipp: die Fischkiste Hinrichshagen an der Rostocker Heide.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Stoßzeiten sind die Schlangen am Stand lang, aber es lohnt sich. Vor allem, wer Matjes liebt, findet hier Abwechslung zwischen Kräutermatjes, Räuchermatjes oder Naturgeschmack. Brötchen mit oder ohne Vollkorn stehen ebenfalls zur Wahl. Der Brathering ist auch ohne Brötchen ein Genuss dank seiner milden Aromen.

OZ