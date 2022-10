﻿Parkhaus oder Palette: Wo Sie das Auto in Warnemünde lassen können – und was es kostet

Ist das Wetter gut, spitzt sich die Parksituation in Warnemünde schnell zu. Rund um das Zentrum sind die Plätze rar – dafür sorgen auch die Bewohnerparkzonen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich im Ostseebad umgeschaut und zeigt, wo die Parkpreise besonders hoch sind und wo Sie für kleines Geld ihr Auto lassen können.

Warnemünde. Die Sonne zeigt sich an diesem Vormittag prominent über dem Warnemünder Zentrum. Das milde Oktoberwetter sorgt dafür, dass sich in den Straßen des Ostseebades viele Urlauber und Einheimische tummeln. Doch nicht jeder kommt auf Anhieb in Flanierlaune, denn viele Besucher umkurven mit ihrem Pkw den Bereich rund um den Kirchplatz – auf der Suche nach einem freien Plätzchen. Diese sind bekanntlich rar in Warnemünde.

Der Samstag sorgt für eine weitere Herausforderung für die Parkplatz-Sucher. Denn auf den Buchten auf dem Kirchplatz stehen an diesem Markttag die Händler mit ihren Wagen. Wenn gerade nicht Samstag ist, darf der Pkw hier für drei Euro die Stunde für maximal drei Stunden stehen. Doch wohin jetzt?