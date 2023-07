﻿Warnemünde lädt zum High Seaciety Festival: Konzerte, Food und Shopping am Strand

Rostock-Warnemünde. Der Strand von Warnemünde ist immer einen Besuch wert, ganz besonders aber lohnt es sich Anfang August. Denn dann spielt hier buchstäblich die Musik. Ein neues Festival am Meer feiert Premiere.

Von 4. bis 6. August 2023 findet erstmals das High Seaciety Festival statt. Veranstaltet wird das Open Air vom Team der Strandbar Wal um Christoph Krause. Wo sich an Sommertagen Gäste mit coolen Drinks erfrischen, gehts dann heiß her: Auf Höhe des Leuchtturms, am Strandaufgang 1&2, können Besucher drei Tage lang ein buntes Programm genießen – kostenlos. Der Eintritt ist frei.

Beach-Party, Konzerte und Shopping-Event

Was können Gäste erwarten? Ein kleines, aber feines Festival, sagt Christoph Krause. Es soll keine Strandparty mit Tausenden Besuchern werden, das bis in die Puppen den ganzen Strand beschallt. „Wir möchten ein breites Angebot für verschiedenste Zielgruppen an einem Wochenende bieten.“ Familien, Urlauber, Locals, junge Leute und Best Ager – alle sollen sich angesprochen fühlen, so Krause. Damit andere Badegäste nicht gestört werden, startet die Veranstaltung erst am späteren Nachmittag.

Los geht es am Freitag mit einer Beach-Party. Ab 16 Uhr rollen die DJs Bonjour Ben, ChewChew, GiZ und Herr Jeh den Klangteppich am Meer aus und laden mit Electro-Beats zum Tanzen. Tags darauf gibts zum Meeresrauschen handgemachte Livemusik: Ab 16 Uhr spielen die Les Bummms Boys und Crimson Blue. Besucher, die selbst Rhythmus im Blut haben, können beim Cajón-Workshop mitmachen und sich im Kistentrommeln ausprobieren.

Shopping Queens und Kings sind am Sonntag beim Festival richtig. Ab 12 Uhr wird der Kunst- und Designmarkt „Ponyhof“ eröffnet. Schnäppchen, Schätze, Souvenirs sowie Schönes für Haus, Hof und Garderobe warten auf Kunden. Zur schmucken Designer-Ware gibt es Workshops, regionale Leckerbissen, Seemannsgarn und Aloha-Vibes. Aktiv werden kann man auch. „Wir wollen Sportspiele mit Kindern machen und mit Kleinkunst und Singer-Songwritern den Tag gestalten“, sagt Christoph Krause.

Mitfeiern kann man an allen drei Festivaltagen bis in den Abend hinein: Freitag und Samstag geht das Open Air bis 22 Uhr, Sonntag ist 20 Uhr Schluss.

Live-Musik am Ostsee-Strand

Wer sich schon eingrooven möchte, hat dazu immer mittwochs in der Wal-Bar Gelegenheit. Dann gibt es ab 20 Uhr Livemusik auf die Ohren. Im Sand abtanzen oder zu Beats in der Hängematte mitschwingen können Feierlustige zudem am 29. Juli: An diesem Samstag steigt in der Wal-Bar die zweite Ausgabe des Abtauchen-Open-Airs. Los gehts um 14 Uhr.

Wer es chilliger mag und Entspannung sucht, schaut samstags ab 9 Uhr vorbei. Dann geben ausgebildete Yoga-Coaches Kurse auf der Bistro-Terrasse. Extra-Tipp für Sparfüchse: Studierende und Auszubildende bekommen an der Wal-Bar gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises 20 Prozent Rabatt auf Getränke.

Weitere Infos: www.wal-strandbar.de

