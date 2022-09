Wo sonst Touristen Ostsee-Urlaub machen, checkt am 2. September eine bekannte Pop-Sängerin und Autorin ein, die schon mit Udo Lindenberg Fans begeistert hat: Ulla Meinecke. Sie hat Songs und Geschichten im Gepäck. Wann die Veranstaltung beginnt, was das Ticket kostet, was Besucher erwartet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket