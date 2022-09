﻿Rostock-Warnemünde: Das ist los am Samstag

Am Samstag (24. September 2022) spielt die Musik dort, wo sonst Urlauber entspannen: Ein Hotel-Café wird zur Bühne und tischt Gästen ein besonderes Live-Konzert. Star: ein Mann, der mit Rockabilly und Rock’n’Roll begeistert und schon für Moderator Stefan Raab und Popstar Sasha spielte. Wann es wo los geht, was Tickets kosten – die Infos gibt es in unserem Tagestipp.

Rostock-Warnemünde. Am Samstag (24. September) spielt die Musik in Rostock-Warnemünde. Und zwar dort, wo sonst Urlauber ausspannen.

Das Hotel Ringelnatz verspricht Gästen ein Konzert der Extraklasse und hat dafür ein Ausnahmetalent der Rock’n’Roll- und Rockabilly-Szene eingeladen: Adriano Batolba tritt mit seinem Trio im Hotel-Café auf.

Für Raab rockt er mit Lenas „Satellite“

Adriano Batolba ist Gitarrist, Sänger und Komponist. Als Initiator, Sechsaitenberserker, Musical Director und auch Produzent von Dick Brave & The Backbeats hagelte es Preise, Gold und Platin. Peter Kraus heuerte Batolba schon vor Jahren als Sologitarrist für sein Tourensemble. In der von Moderator Stefan Raab angeführten All-Star-Big-Band, die 2011 das Opening des Eurovision Song Contest in Düsseldorf mit einer Rockabilly-Version von Lenas Vorjahresgewinnertitel „Satellite“ bestritt, durfte Batolba nicht fehlen. Und nur der Vollständigkeit halber: Adriano Batolba war auch Wok-Weltmeister.

Drei Männer lassen’s im Café krachen

Für sein aktuelles Projekt Adriano Batolba Trio erprobt er auf „How Much Does It Cost, If It’s Free?“ eine neue Variante: Konzentriert auf Stimme, Gretsch-Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug reduzieren sich Erfahrungen und Entwicklungen der vergangenen Jahre hier aufs Wesentliche. Das Trio wird komplettiert von Falko Burkert am Kontrabass und Bernie Weichinger am Schlagzeug.

Das Konzert in Warnemünde beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Tickets kosten 25 Euro im Vorverkauf. Karten können Interessierte im Ringelnatz-Cafè, im Coaast Schallplatten Cafè (Am Leuchtturm 4) sowie per Telefon unter 0381-5191100 und online auf www.kulturmeer-shop.de kaufen. An der Abendkasse kostet ein Ticket 30 Euro.

