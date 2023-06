Trotz meterhoher Wellen ins Wasser: Mann am Strand von Warnemünde vermisst

Rostock. Ein 30-Jähriger ist bei Rostock-Warnemünde in der Ostsee baden gegangen und wird seitdem vermisst. Die Bekannten des Mannes hatten am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr gemeldet, dass dieser nicht wieder an Land gekommen war, wie die Polizei mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag war es stürmisch in MV. In der Ostsee vor Warnemünde herrschten teilweise bis zu zwei Meter hohe Wellen. „Wir hatten aufgrund der Windstärke – die zwischen sechs und sieben lag – auch den ganzen Tag die roten Flaggen gehisst“, sagt Lars Hennig, Leiter der Rostocker Wasserwacht. Die rote Flagge stehe für Lebensgefahr und Badeverbot – selbst geübte Schwimmer sollten dann die Ostsee meiden.

Polizei und Feuerwehr suchen nach Vermisstem in Warnemünde

Mit Unterstützung der Feuerwehr suchte die Polizei nach dem 30-Jährigen. Der Bereich sei aus der Luft mit einer Wärmebildkamera und einem Hubschrauber abgesucht worden. Auch Boote der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr seien zum Einsatz gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Gegen 23 Uhr habe man die Suche beenden müssen, ohne den Schwimmer gefunden zu haben. Die Aktion wird am Mittwoch fortgesetzt, erneut mit Polizei, Hubschrauber und Wärmebildtechnik. Zudem soll es ein Strömungsprofil erstellt werden, um den Suchbereich genauer eingrenzen zu können.

Die Angehörigen des Vermissten wurden vor Ort von Mitarbeitern der Johanniter betreut.

OZ