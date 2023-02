﻿Neuer Chef am Leibniz-Institut in Warnemünde will Geheimnissen der Ostsee auf den Grund gehen

Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde zählt zu den renommiertesten Meeresforschungsinstituten überhaupt. Am Mittwoch bekommt es einen neuen Chef: Oliver Zielinski will in dem Meer mit neuer Technik spannende Phänomene erkunden, die bis heute ungeklärt sind.

Rostock-Warnemünde. Die Ostsee ist noch immer voller Geheimnisse: Unterirdische Flüsse münden in ihr, tausend Jahre alter Schleim bindet in ihren tiefen Becken noch immer Kohlenstoff. Diesen und anderen Phänomenen will der neue Direktor der Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), Oliver Zielinski, auf den Grund gehen.

Der 52-Jährige wechselt zum 1. März von Oldenburg ins Ostseebad. Mit der OZ hat er über seine Ziele am neuen Wirkungsort gesprochen. Dort will er sich mit seinen eigenen Fachgebieten – dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Forschung und die Erkundung des Übergangs vom Land zum Meer – einbringen.

Nur scheinbarer Widerspruch

„Der Übergangsbereich zwischen Land und Meer hat weitreichenden Einfluss auf das gesamte Meeresökosystem. Gleichzeitig ist er aber nur schwer erreichbar.“ Das klingt für den Laien vielleicht merkwürdig, denn die Wasserlinie kann man schließlich leicht zu Fuß erreichen.

Doch für die Forschung reicht der Bereich bis etwa zehn Meter Wassertiefe. „Da steht einem das Wasser schnell bis zum Hals“, erklärt Zielinski. Für Forschungsschiffe wiederum ist es dort immer noch zu flach, denn sie brauchen 10 bis 15 Meter Wassertiefe.

Der neue Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung (IOW), Oliver Zielinski. © Quelle: K. Beck/IOW

„Alles muss da durch“

Der Übergangsbereich sei unter anderem so wichtig, weil dort die Kinderstube von Fischen sowie Seegras- und Algenwiesen liegt. Auch die Austauschprozesse zwischen Land und Meer passieren dort: „Alles, was vom Land kommt und ins Wasser geht, muss da durch – und andersherum“, sagt Zielinski.

Das gelte etwa für das Süßwasser. Sichtbar sind hier vor allem die Flüsse, die in die Ostsee münden. Aber: „Unterirdische Flüsse sind genauso wichtig wie die oberirdischen Flüsse“, sagt Zielinski. Ein solcher Grundwasserleiter in der deutschen Ostsee liegt etwa bei Nienhagen.

Schleim speichert Kohlenstoff über Jahrhunderte

Das Seegras und die Algen haben wiederum nicht nur als Lebensräume eine wichtige Bedeutung: Sie speichern auch Kohlenstoff – und zwar über viele Jahrhunderte. „Ihre Abbauprodukte verwandeln sich in einen kohlenstoffhaltigen Schleim. Und aus Gründen, die wir bis heute nicht kennen, wird dieser über Austauschprozesse bis in die tiefen Ostseebecken transportiert und dort deponiert“, so der Experte.

Aber nicht nur dafür, was am IOW erforscht wird, will Zielinski neue Impulse liefern, sondern auch, wie die Wissenschaftler zu ihren Erkenntnissen gelangen. Er beschäftigt sich schon länger mit Künstlicher Intelligenz. „KI ist ein mächtiges Werkzeug, auch für die Forschung und den Umweltschutz.“

Roboter und Drohnen bieten Forschern enorme Möglichkeiten

So gebe es sogenannte Drifter, die über Jahre in der Tiefe der Ostsee treiben, alle zwei Tage völlig autonom auftauchen und ihre Daten an Satelliten senden und dann wieder abtauchen. „Die Kombination aus Forschungsschiff, Boje und diesen Tauchrobotern hat sich in den vergangenen zehn Jahren fest etabliert“, resümiert Zielinski.

Dass bemannte Forschungsschiffe irgendwann überflüssig werden könnten, sieht Zielinski nicht: „Roboter und Drohnen erweitern unsere Möglichkeiten zwar enorm, aber wir brauchen weiterhin den Menschen, um die Meere besser zu verstehen.“ Schiffe und ihre Besatzungen hätten wegen der wachsenden technischen Möglichkeiten heute sogar mehr Aufgaben als früher.

Satellitenbilder sind heute deutlich schärfer

Stärken will der neue Direktor auch das Gebiet Meeresbeobachtung per Flugzeug, Drohne und Satellit. „Das ist sehr wichtig, etwa für die Beobachtung von Algenblüten, die Einträge über Flüsse oder von Sturmfolgen.“

Gerade die Satellitentechnik habe sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt: „Früher lag die Pixelgröße der Satellitenbilder bei einem Kilometer. Heute sind es nur noch zehn Meter“, so Zielinski. Dadurch sei es heute unter anderem möglich, feingliedrige Arme von Algenteppichen zu sehen. „Die sind für die Forschung sehr wichtig.“

Mehr oder weniger Windparks?

Im Küstenbereich sei etwa interessant, was um kleine Inseln oder um Windparks herum passiert. „Inseln verwirbeln das vorbeiströmende Wasser, was den Austausch mit tieferen Schichten verstärkt.“ Das könne etwa beeinflussen, wie viel Nahrung für die Nahrungskette der Ostsee gebildet werden kann.

„Leider sind die Studien dazu bisher gegenläufig: Manche sagen, es gibt mehr Nährstoffe, andere sagen weniger. Wir wollen die Grundlagenforschung machen, die den Entscheidern in Politik und Wirtschaft die notwendigen Daten liefert, ob etwa mehr oder weniger Windparks auf See errichtet werden sollten“, kündigt er an.

Und obwohl Zielinski die Probleme der Ostsee gut kennt, liebt er sie: „Trotz Klimawandel, Verschmutzung und Artenschwund sehe ich auch das Schöne am Meer und möchte es bewahren – und auch genießen.“