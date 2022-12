﻿Silvesterparty am Riesenrad in Rostock-Warnemünde: Wie viel Tickets kosten, was Gäste erwartet

Das Turmleuchten in Rostock-Warnemünde wird der Knaller am 1. Januar. Doch auch im alten Jahr lassen es Feierlustige an der Ostsee krachen. Zum Beispiel bei einer Feier, die am 31. Dezember auf der Mittelmole steigt. Programm, Eintrittskartenverkauf, Preis – hier gibt’s die Infos.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket