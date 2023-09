﻿Feste, Konzerte, Sport: Das ist am Wochenende in Rostock und Warnemünde los

Rostock. Das Wochenende startet im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Highlight: Rostocks Iga-Park verwandelt sich am Freitagabend (22. September 2023) in ein Lichtermeer. Um 19 Uhr beginnt das Taschenlampenkonzert der Band Rumpelstil, Einlass ist eine Stunde früher. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (zzgl. Gebühren), die Abendkasse ist geöffnet.

Welche Veranstaltungen sich dieses Wochenende noch lohnen – unsere Tipps mit Kurzweilgarantie.

Lichtenhagen feiert 50. Geburtstag

Vor 50 Jahren wurde der Grundstein für Lichtenhagen gelegt. Das feiert das Stadtviertel am Samstag von 10 bis 16 Uhr mit einem großen Geburtstagsfest. Das Bühnenprogramm reicht von Showeinlagen von Zauberer Do-miX über Auftritte des Warnemünder Frauenchors und der Bauchtanzgruppe Oriental Flowers bis hin zu Konzerten der Warnemünder Utkiekers, des Musikerduos Nina und David und von Stephan Wegner.

Der südliche Teil des Lichtenhäger Brinks wird zur Festmeile. Hier warten verschiedene Mitmachangebote auf Besucher. Um 11 Uhr soll der Bauernbrunnen eröffnet werden, mit anschließender Kunstführung.

Kicken wie die Hansa-Spieler beim Kinderfest im Ostseestadion

Wo sonst die Fußballer von Hansa Rostock kicken, legen am Samstag die Kids los: Beim Kinderfest im Ostseestadion von 10 bis 16 Uhr steht jede Menge Action auf dem Programm. Im Innenraum erwartet Besucher unter anderem eine Piraten- und eine Zaubershow sowie eine Hüpfburgenlandschaft.

Auf dem West-Vorplatz lässt ein Kindertheater die Puppen tanzen. Auf der West-Promenade wird eine Mal- und Bastelstraße samt Imbissständen aufgebaut. Auf dem VIP-Parkplatz können die Kiddies das Hansa-Abzeichen ablegen und Trikots gewinnen. Der Eintritt ist frei.

Messe zeigt Trends im Hausbau und Interior Design

Wer sich für die Themen Hausbau und Renovierung interessiert oder die neusten Einrichtungstrends erfahren will, ist in der Hansemesse richtig. Vom 22. bis 24. findet hier die Doppelmesse Robau und Wohnideen & Lifestyle statt. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet 9 Euro (ermäßigt 7).

Partys in Rostocks Clubs, Konzerte in Zirkus und Hostel

Nachtschwärmer kommen in Rostocks Clubs auf ihre Kosten: Jeweils ab 22 Uhr heißt es im LT-Club „Saturday Night Fever“, im Greif-Club „Fly Me to the Moon“ und im Zwischenbau „Jungle Rumble“. Schon zwei Stunden vorher, um 20 Uhr, beginnen das Livekonzert von Jazzsängerin Jaqueline Boulanger im Circus Fantasia und die Container-Session mit Singersongwriter Leon Zeug im Warnemünder Hostel Dock Inn.

Beach Polo am Warnemünder Strand

Pferdesport vor Traumkulisse: Bei den Beach Polo Masters am Warnemünder Strand können Besucher die Teams beim Kampf um den Turniersieg anfeuern und dabei die Aussicht auf die Ostsee genießen. Promi-Gucken geht auch: Fernsehmoderatorin Victoria Herrmann und Schauspielerin Mariella Ahrens führen durchs Programm. Los geht es am Freitag ab 14 Uhr mit dem ersten Spiel. Am Samstag ist um 13 Uhr, Sonntag um 12 Uhr Spielbeginn. Das Zuschauen vom Spielfeldrand aus ist kostenlos.

Pilz-Ausstellung im Botanischen Garten

Am 23. und 24. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, können Besucher bei der Landespilzausstellung im Botanischen Garten alles rund um leckere Speisepilze und ihre giftigen Doppelgänger erfahren. Bis zu 250 Pilz-Arten werden präsentiert, die in ganz Nordostdeutschland wachsen und die Pilzberater, Mitarbeiter des Botanischen Gartens und pilzkundige Ehrenamtler sammeln.

Rostocks Volkstheater staret mit Fest in Spielzeit 2023/ 2024

Mit einem Fest für die ganze Familie startet das Volkstheater Rostock am Sonntag in seine 129. Spielzeit. Auf dem Theatervorplatz können Kinder ab 12 Uhr basteln und spielen, Künstler geben auf einer Freilichtbühne eine Kostprobe des neuen Repertoires. Snacks werden angeboten.

