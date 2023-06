Toter am Warnemünder Strand ist vermisster Schwimmer – Mann (30) stammt aus Kreis Rostock

Rostock. Ein junger Mann aus dem Landkreis Rostock ist beim Baden in Rostock-Warnemünde gestorben. Polizei und Feuerwehr hatten seit Dienstagabend nach einem vermissten 30 Jahre alten Schwimmer gesucht. Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr wurde dann eine männliche Leiche in der Nähe von Turm 1 am Strand entdeckt. Es handelt sich um den ersten Rostocker Badetoten der Saison.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Großaufgebot hatten Einsatzkräfte seit Dienstagabend den Vermissten gesucht. Der aus dem Landkreis Rostock stammende Mann war in der Nacht von seinen Freunden vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht mehr an Land kam.

Der Bereich an der Küste sei aus der Luft mit einer Wärmebildkamera und einem Hubschrauber abgesucht worden. Auch Boote der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr seien zum Einsatz gekommen. Gegen 23 Uhr wurde die Suche am Dienstag unterbrochen und am Mittwoch fortgesetzt.

Mann stirbt beim Baden in stürmischer Ostsee

Am Dienstag war es stürmisch in MV. In der Ostsee vor Warnemünde herrschten teilweise bis zu zwei Meter hohe Wellen. „Wir hatten aufgrund der Windstärke – die zwischen sechs und sieben lag – auch den ganzen Tag die roten Flaggen gehisst“, sagt Lars Hennig, Leiter der Rostocker Wasserwacht. Die rote Flagge stehe für Lebensgefahr und Badeverbot – selbst geübte Schwimmer sollten dann die Ostsee meiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Leichnam des verstorbenen 30-Jährigen weist nach Polizeiangaben keine Spuren einer Gewalteinwirkung auf. Die genauen Todesumstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Angehörigen des Vermissten wurden vor Ort von Mitarbeitern der Johanniter betreut.

OZ