﻿Am Passagierkai Warnemünde: Mobile Tourist-Info steht mit Rad und Tat zur Seite

Rostock. Das Team der neuen mobilen Tourist-Info steht Urlaubern und Einwohnern in den nächsten Monaten buchstäblich mit Rad und Tat zur Seite. Pünktlich zur Ankunft des internationalen Kreuzfahrtschiffes „Rotterdam“ am 9. Mai präsentierte sich der neue Service der Stadt mit seinem umgebauten Lastenrad im Passagierkai in Warnemünde.

Die Stadt schaffte das umgebaute Elektrofahrrad an, um mehr Touristen an stark besuchten Orten zu erreichen. Wie in einer Tourismuszentrale, können Touristen, aber auch Einheimische, Souvenirs, Karten oder Stadtplaner kaufen. Außerdem vermittelt das Team Stadtführungen u. a. mit Audioguides in verschiedenen Sprachen.

Um das alles zu verstauen, wurde der Drahtesel für 15 000 Euro aus Kureinnahmen umgebaut. 300 Liter Stauraum fasst der Körper des Rades mit einem 270 cm breiten Verkaufstresen. Die Konstruktion ist sonst im Essens-Bereich bekannt, manch einer wird einem Kaffeerad bereits begegnet sein. Diese Idee für touristische Angebote zu nutzen, ist nicht neu. Auch andere Bundesländer verfügen bereits über solche mobilen Tourist-Informationen. Außerdem: An der mobilen Tourist-Information ist nicht nur Kartenzahlung möglich, es gibt auch Wlan.