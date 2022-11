﻿Rostock-Warnemünde: Weihnachtsgala mit Monchi und Promi-Überraschung

Gutes Essen, Wärme und Nächstenliebe: Diese Geschenke sollen Obdachlose in Rostock-Warnemünde bekommen. Die Weihnachtsengel richten für Bedürftige eine Weihnachtsfeier aus und bekommen dabei sogar Promi-Support. Wann das Fest stattfindet, was Gäste erwartet und wie jeder helfen kann.

In den vergangenen beiden Jahren fiel die Weihnachtsgala aus. Stattdessen lieferten die Weihnachtsengel Essen und Geschenke an Obdachlose aus. 2020 mit dabei: Uwe Krostitz (v. l.), Christoph Krause, Sarah Burr und Jan Gorkow haben Spendenbeutel für Obdachlose gepackt.

Rostock-Warnemünde. Wärme schenken an kalten Tagen: Das ist die Mission der Rostocker Weihnachtsengel. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit geben sie eine Gala für Obdachlose. Dann stehen für einen Abend die Ärmsten der Stadt, die sonst am Rande der Gesellschaft leben, im Mittelpunkt. Es wird zusammen gegessen, gesungen, gelacht.

In den vergangenen beiden Jahren aber musste die Weihnachtsgala im Warnemünder Hostel Dock Inn abgesagt werden. Die Pandemie vereitelte die himmlische Mission der Weihnachtsengel. Geselliges Beisammensein im Dock Inn bei Braten, Rotkohl und Klößen – das erlaubte der Corona-Lockdown nicht.

Comeback für wohltätige Weihnachtsfeier

Doch 2022 findet das Fest endlich wieder statt – zur Freude der Gäste und der Gastgeber. „Wir Weihnachtsengel lassen uns nicht unterkriegen“, sagt Chef-Engel Uwe Krostitz. Das haben er und seine Mitstreiter auch in den vergangenen Jahren bewiesen: Weil den Weihnachtsengeln am Herzen liegt, dass Bedürftige auch in Pandemiezeiten nicht leer ausgehen, lieferten sie Drei-Gang-Menu und Geschenkebeutel frei Haus in die Obdachlosenunterkünfte. Dabei bekamen sie prominente Verstärkung: Jan „Monchi“ Gorkow packte mit an.

Der Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet ist auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie, verrät Weihnachtsengel Sarah Burr. Sie fiebert der Weihnachtsfeier entgegen. „Es bedeutet mir sehr viel, denn wir können nicht nur mit Geschenkebeuteln und Essen helfen, sondern auch wieder ein Weihnachtsfestfeeling vermitteln. Es ist ja doch etwas anderes, wenn man zu einem Fest einlädt oder in Form von Geschenken und Essen auf Rädern hilft.“

Festessen und Geschenke für 150 Gäste in Rostock-Warnemünde

Gut 150 Bedürftige sollen bei der Gala am 12. Dezember zusammen tafeln. Los geht es um 18 Uhr. Welche Leckerbissen es gibt – noch geheim. Nur so viel: „Unsere Gäste können sich auf ein tolles Weihnachtsessen in einer schönen weihnachtlichen Atmosphäre mit toller Stimmung und Geschenken freuen“, sagt Sarah Burr.

Gala in Warnemünde: So können Sie den Weihnachtsengeln helfen Für ihre himmlische Mission, Bedürftigen in der kalten Jahreszeit Wärme zu spenden, benötigen die Rostocker Weihnachtsengel Unterstützung. Gesucht werden Leute, die die Weihnachtsgala in Warnemünde mit vorbereiten und/oder als Kellner an dem Abend mit anpacken. Interessierte können sich per Mail an obdachlosen_gala@web.de melden. Wer den Obdachlosen eine schöne Bescherung ermöglichen möchte, spendet Geld. Davon werden Geschenke für Bedürftige gekauft und die Rostocker Tafel unterstützt. Spendenkonto: Empfänger: Rostocker Stadtmission e.V. IBAN: DE45 1305 0000 0202 2222 33 Verwendungszweck „Weihnachtsengel“ oder Verwendungszweck „Tafel“

Ihr ist es wichtig, sich für jene starkzumachen, denen es nicht so gut wie ihr selbst. Obdachlose werden „in meinen Augen einfach immer etwas übersehen in unserer Gesellschaft. Ich helfe einfach super gerne und wollte meinen Teil in der Gesellschaft beitragen und auf das Thema aufmerksam machen“, so Burr.

Hostel-Chef und Diakonie helfen Engeln

Weil das gemeinsam besser als allein geht, haben die Weihnachtsengel in den vergangenen Jahren viele Helfer um sich geschart. Dazu zählt Dock-Inn-Chef Christoph Krause, der mit seinem Team die Gala-Gäste bekocht und mit dem geschmückten Hostel-Foyer den „Festsaal“ zur Verfügung stellt. „Wir sind dankbar, mit ihm so einen großartigen Partner, und mittlerweile auch Rostocker Weihnachtsengel, an unserer Seite zu haben“, sagt Uwe Krostitz. Bei den Festvorbereitungen habe auch die Diakonie tatkräftig unterstützt.

Zuletzt fand die Weihnachtsgala für Obdachlose 2019 statt. 2022 soll endlich wieder im Dock Inn gefeiert werden.

Überraschungs-Act und Bescherung im Dock Inn Warnemünde

Da zu einer Weihnachtsgala nicht nur gutes Essen, Getränke und Deko gehören, sondern auch Livemusik, haben die Weihnachtsengel einen Act angeheuert. Der Künstler wird eine Überraschung. „Wer es ist, bleibt vorerst unser kleines Weihnachtsgeheimnis“, sagt Sarah Burr. Dafür packt sie aus, was es zur Bescherung gibt: „Die Geschenke sind schon gepackt, in den Tütchen befinden sich unter anderem Hygieneartikel und Strickwaren von den Rostocker Wollbienen. Karls und DM haben ebenfalls Produkte beigesteuert.“

So willkommen solche Präsente sind, noch mehr dürfte den Obdachlosen gefallen, dass ihnen Mitmenschen auf Augenhöhe begegnen – und zwar ohne falsche Mitleidsnummern, dafür mit echter Nächsten­liebe.