﻿Rostock: Warnow-Fähre zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf fällt aus – das ist der Grund

Einsatzkräfte in MV zu Attacken an Silvester: „Es muss Konsequenzen geben“

Die Silvesternacht hat Rettungskräfte, Polizisten und Feuerwehrleute in ganz Deutschland fassungslos zurückgelassen – so auch in MV. Viele hätten noch nie eine derartige Gewalt gegen Helfer erlebt wie zum vergangenen Jahreswechsel. Trotzdem sprechen sich nicht alle für ein Böllerverbot aus.