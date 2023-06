Arbeiten, vernetzen, Ideen entwickeln in Rostock: Neue Kreativschmiede am Doberaner Hof eröffnet

Rostock. „Ich bin zufällig vorbeigegangen, habe die Location gesehen und innerhalb eines Kaffees war dann klar, dass wir unsere Ausstellung hier machen wollen“, erzählt Tim Kellner, Dozent an der Rostocker Kunstschule. Solche Begegnungen haben sich Karolin Quandt und Bentje Lehmann vorgestellt, als sie mit dem Warnow Valley in die Alte Knabenschule gezogen sind. Seit ein paar Wochen hat das Warnow Valley Lab zwischen Doberaner Hof und Rewe in der Friedhofstraße geöffnet. Willkommen sind alle, die netzwerken, arbeiten oder einfach mal schnuppern wollen.

Alternative für Standort am Warnowufer gesucht

„Von außen sieht keiner, was wir eigentlich alles machen“, sagt Karolin Quandt, Kulturmanagerin und eine der Vorsitzenden des Warnow Valley. Das solle sich hinter den großen Fenstern in der Alten Knabenschule ändern. Den Zusammenschluss aus ca. 40 lokalen Kreativschaffenden gibt es seit mehr als zehn Jahren. „Noch sitzen wir am Warnowufer. Das sind aber eher Baracken“, sagt Karolin Quandt, mehr entrüstet als amüsiert. Auch weil sie diesen Standort bald verlassen müssen, sind sie seit zwei Jahren mit der Stadt im Gespräch, welche Location sich für die Kreativen anbieten würde.

Wenn das Wetter mitspielt, können Mieter der Co-Working-Plätze auch draußen arbeiten. © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Außerdem haben wir immer wieder Anfragen von Unternehmen nach Co-Working-Plätzen und Räumlichkeiten. Dem konnten wir am Warnowufer nie gerecht werden.“ Ein kleiner Anfang soll das Warnow Valley Lab sein. Auf den 400 m² gibt es Tische und Stühle als Co-Working-Plätze, ein kleiner Kaffee-Tisch und Kühlschrank mit Kaltgetränken stehen für den Durst zwischendurch bereit. Der Keller wird aktuell noch renoviert, um später als Veranstaltungsstätte gemietet werden zu können.

Abschluss-Vernissage der Kunstschule im Warnow Valley Lab

Schon jetzt können sich Kreative im Warnow Valley Lab einmieten. So wie die Rostocker Kunstschule, die die Werke der Vorstudium-Klasse 2022/23 für ein Wochenende an den weißen Wänden ausgestellt hat. „Das ist unsere erste offizielle Ausstellung. Eine geile Erfahrung“, sagt Jette Mallow. Die 19-Jährige aus dem Landkreis Rostock will Kunst studieren und hat zur Orientierung das Vorstudium der Kunstschule besucht.

Jette Mallow (19) und Lennart Schwarze (21) absolvieren gerade ein Kunstvorstudium an der Kunstschule und zeigen ihre Arbeiten. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Seit sie die Räumlichkeiten Anfang Februar bekommen haben, streichen, werkeln und verputzen die Mitglieder des Warnow Valleys und freiwillige Helfer den neuen Showroom. Einrichtung und Wandfarben kamen aus Spenden. Für die Miete und als ersten Projektanschub hat das Warnow Valley 50 000 Euro bis zum Jahresende aus Fördergeldern aus dem Wirtschaftsministerium zur Verfügung. Das Geld haben sie beim Ideenwettbewerb Kultur- und Kreativwirtschaft MV im letzten Herbst gewonnen.

Warnow Valley Lab soll eher Schaufenster sein

Montags bis freitags sind die Türen des Labs geöffnet, um sich Arbeitsplätze zu mieten oder mit anderen ins Gespräch zu kommen. „Endlich sehen uns die Leute, denn hier am Rewe ist viel los“, so Karolin Quandt. Mit dem Showroom sei das Problem der richtigen Location aber nicht gelöst: „Wir brauchen etwa 3000 m², damit unsere Mitglieder schneidern, Videos produzieren, Podcasts aufnehmen und anders kreativ werden können.“

